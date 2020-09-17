РИАМО - 17 сен. До конца сентября гости и жители Серпухова могут совершить путешествие на теплоходе по реке Оке, маршрут проходит по самым живописным местам, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«Порт Серпухов» ежегодно проводит экскурсионные перевозки по следующим маршрутам: Серпухов - Поленово, Серпухов - Таруса, Серпухов - Пущино, Серпухов - Ланьшино, Серпухов - Лукьяново. Путешествие длится два часа на теплоходе вместимостью 40-60 человек. Корабль проплывает по самым живописным местам, а во время перевозки все желающие смогут сделать красивые фотографии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что теплоход оборудован открытой палубой со столиками и двумя закрытыми салонами: обеденным и VIP-салоном.

Совершить прогулку на теплоходе можно как в сопровождении экскурсовода, так и самостоятельно.

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