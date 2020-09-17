РИАМО - 17 сен. В четверг воздух в Московском регионе может прогреться до плюс 22 градусов, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди с грозой, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями в первой половине дня в теплом секторе циклона воздух в Москве прогреется до 20-22 градусов, по области - до 17-22 градусов. Во второй половине дня с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, возможна гроза», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 60%.

Специалисты предупредили, что основным неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей станет падение атмосферного давления. Поэтому таким людям следует уделять повышенное внимание своему здоровью.