РИАМО – 17 сен. Жители и гости подмосковного Серпухова могут познакомиться с историей города на обзорной экскурсии, маршрут которой проходит через Соборную гору, откуда началась история Серпухова, экскурсии проводят в среду, четверг и воскресенье, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«В нашем городе очень много интересных мест, которые будут интересны не только туристам, но и жителям Серпухова. Например, экскурсия «Серпухов сквозь века». Это маршрут, который проходит через Соборную гору – место, с которого началась история города, Высоцкий монастырь, основанный в 1374 году князем Серпуховским Владимиром Храбрым, и один из древнейших русских монастырей - Владычный Введенский женский монастырь», - сказал собеседник агентства.

Экскурсии проходят в среду, четверг и воскресенье. Кроме того, в городе также проходят отдельные экскурсии только по Соборной горе.

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