РИАМО - 17 сен. Тринадцать современных автоматических станций контроля за состоянием атмосферного воздуха установили в Москве, станции способны определять концентрацию в воздухе мельчайших взвешенных частиц, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Завершены работы по замене 13 станций контроля загрязнения воздуха, которые были созданы в 2003-2006 годах, так как за время непрерывной работы закончился срок полезного использования их оборудования», - сказал Бирюков.

Он пояснил, что новые станции отличаются повышенной надежностью и современным оснащением. Каждый объект способен определять содержание в воздухе оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода.

Кроме того, новые станции будут следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра (РМ2,5). ВОЗ считает их одними из самых опасных загрязняющих веществ.

«Таким образом в результате замены в Москве до 29 увеличилось число станций, контролирующих приоритетные взвешенные частицы РМ2,5», - добавил Бирюков.

Отслеживать показания новых станций можно будет в режиме онлайн на сайте «Мосэкомониторинга».

Сегодня сеть «Мосэкомониторинга» насчитывает 56 автоматических станций контроля воздуха на территории города, три передвижных эколаборатории и аналитическую лабораторию, которая может выявлять в атмосфере более 70 веществ.