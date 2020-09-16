РИАМО - 16 сен. Новые объекты, которые возводятся в ТиНАО можно посмотреть в специальной инфографике, с момента присоединения новой Москвы инвесторы возвели здесь больше 60 детских садов, школ и медучреждений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Часто спрашиваете в комментариях: какие соцобъекты строятся в ТиНАО? Ответ в инфографике», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что приоритет в развитии новых жилых районов — в их обеспечении необходимыми социальными объектами. Речь идет о детских садах, школах, больницах. По его словам, это ключевой принцип в работе с каждым инвестором в любом районе города.

«На ближайшие годы уже согласовано строительство десятков соцобъектов, за качеством строительства которых будем пристально следить», - подытожил Собянин.