РИАМО - 16 сен. Торжественное закрытие выставки, посвященной женскому предпринимательству, «Женщины Подмосковья – БРЕНД» состоялось в среду в Инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

На площадке проекта собрались более 100 женщин, которые были объединены целью сохранения бизнеса в условиях пандемии. Они делились друг с другом примерами успешного выхода в формат онлайн, мотивировали и поддерживали своих коллег.

«Женское предпринимательство в основном находится в сегменте социального обслуживания, сфере красоты, event-индустрии. Именно эти сферы наиболее пострадали от последствий коронавируса. И сейчас каждой предпринимательнице необходимо не только продержаться на плаву какое-то время, но и найти новые возможности и удачные бизнес-идеи, выйти победительницей из сложившейся ситуации», – сказала руководитель комитета по женскому предпринимательству подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» Любовь Геращенко.

Мероприятие прошло в формате живого общения, в дружеской обстановке состоялся просмотр фильма о женщинах, сохранивших свое дело в период Covid-19.

Всех участниц выставки наградили почетными грамотами, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова вручила участницам, внесшим значительный вклад в популяризацию и продвижение женского предпринимательства в Подмосковье, благодарственные письма, которые подписал бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев.