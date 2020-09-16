РИАМО - 16 сен. С начала этого года количество выявленных случаев несанкционированной торговли в Москве уменьшилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Instagram-аккаунте столичного департамента торговли и услуг.

«С января было зафиксировано 2,9 тысячи нарушений, в прошлом году за этот же период их было более 5,8 тысячи», — отмечается в сообщении.

Предприятия, которые вели в Москве незаконную торговлю, получили штрафы на 11,5 миллионов рублей.

Факты несанкционированной торговли выявляют сотрудники профильного департамента, а также префектур, районных управ и ГКУ «Организатор перевозок».