РИАМО - 16 сен. Главврач столичной Первой Градской больницы Алексей Свет призвал москвичей сделать прививку от гриппа, сообщает городской оперативный штаб.

Свет отметил, что при одновременном заражении гриппом и коронавирусом существует вероятность возникновения осложнений.

«Бессмысленно обсуждать, вакцинироваться или нет. Конечно, вакцинироваться от гриппа и сделать это как можно раньше! Это вопрос безопасности и ответственности. Это ответственность перед собой, своими близкими, своим городом», — сказал Свет.

В столице работают 450 точек вакцинации против гриппа. Привиться можно в поликлиниках, мобильных пунктах у станций метро и МЦК, на железнодорожных платформах и в центрах «Мои документы».

В поликлинике для получения вакцины нужен полис ОМС и паспорт, в мобильных пунктах – только паспорт.