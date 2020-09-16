РИАМО - 16 сен. В Солнечногорске строители завершили первый этап надвижки пролетного строения путепровода через Ленинградское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Трехполосный путепровод длиной 105 метров строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в составе транспортной развязки на пересечении автодороги М-10 «Россия» и «М-10 «Россия» - «Ложки-Поварово-Пятница», общая протяженность которой с подходами и съездами составит 3,2 километра.

«В настоящий момент выполнена надвижка пролетного строения до второй опоры будущего путепровода. В рамках второго этапа будет проведена надвижка через Ленинградское шоссе до четвертой опоры. В общей сложности необходимо надвинуть 640 тонн металлоконструкций, из которых порядка 240 тонн уже реализовано», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Высота пролетного строения составит 1,9 метра. Полностью соединить пролеты путепровода планируется в середине октября. Строительство развязки завершится во втором квартале 2021 года.

Эта развязка станет продолжением построенной в 2018 году дороги «М-10 «Россия» - «Ложки-Поварово-Пятница». Объекты значительно улучшат транспортную доступность индустриального парка «Есипово», где расположен автомобильный завод «Мерседес».

В настоящий момент на участке строительства также ведется отсыпка земляного полотна на съездах, переустройство сетей связи, устройство наружного освещения по М-10. В рамках проекта установят шумозащитные экраны и новые инженерные коммуникации.