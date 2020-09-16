РИАМО - 16 сен. Земельные инспекторы Московской области провели осмотр на нарушения 38,6 тысячи земельных участков с помощью приложения «Проверки Подмосковья», сервисом обеспечены все инспекторы региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«На основании риск-ориентированного подхода в начале года был сформирован перечень участков для каждого городского округа Московской области, куда попали земли с наибольшей вероятностью нарушений по самозахвату, неиспользованию и нецелевому использованию земли, а также риску заражения борщевиком», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что в план осмотров вошли 40 370 земельных участков, из которых осмотрели более 38,6 тысячи. Нарушения выявлены на 20,6 тысячи из них.

Министр добавила, что самозахват земельных участков происходит чаще всего. Собственник намеренно или случайно ставит забор так, что «прихватывает» чужую землю или просто начинает пользоваться земельным участком по соседству без юридического оформления.

Нередко на сельхозземлях возводят гаражи, автозаправки, жилые дома, а на землях для жилищного строительства - торговые объекты, рынки или шиномонтаж. Такое нарушение наказывается штрафом и иногда сносом строения.

Неиспользование земли инспекторы обнаруживают по высокой траве, залесенности, борщевику, строительному или другому мусору. Неиспользование земли опасно из-за высокого риска воспламенения травы.

«Каждый правообладатель земли должен содержать ее в порядке – использовать по назначению, косить, защищать от эрозии и негативного воздействия, проводить мероприятия по удалению борщевика, чтобы он не распространился на соседние участки. Если этого не делается, создаются ситуации, когда кроме законодательства нарушаются еще и права человека, появляется угроза здоровью и наносится вред природе», — добавила Адигамова.

Лидерами по проведенным в 2020 году осмотрам стали городские округа Рузский, Домодедово и Клин, в каждом инспекторы осмотрели от 1 440 до 1 660 земельных участков.