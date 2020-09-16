РИАМО - 16 сен. Участниками третьего Всероссийского форума «Живу Спортом» стали 4,2 тысячи представителей из 37 регионов России, они собрались в Гостином дворе, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие проходит с 16 по 17 сентября. Его участники - это спортивные менеджеры, функционеры и другие представители сферы спорта и бизнеса.
Он уточнил, что в этом году принять участие смогли почти в два раза больше представителей спортивной отрасли со всей страны.
«За время пандемии коронавируса накопилось много вопросов, которые нужно решать сообща. Каждый расскажет о своей ситуации в регионе и своем видении того, как будет функционировать спорт в условиях новой социальной реальности», — добавил министр.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии