РИАМО - 16 сен. Участниками третьего Всероссийского форума «Живу Спортом» стали 4,2 тысячи представителей из 37 регионов России, они собрались в Гостином дворе, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие проходит с 16 по 17 сентября. Его участники - это спортивные менеджеры, функционеры и другие представители сферы спорта и бизнеса.

«Форум представляет собой интерактивную площадку для экспертов и специалистов индустрии. Более 4,2 тысячи участников из 37 регионов России – этот показатель только подчеркивает актуальность и своевременность проведения форума «Живу Спортом», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он уточнил, что в этом году принять участие смогли почти в два раза больше представителей спортивной отрасли со всей страны.

«За время пандемии коронавируса накопилось много вопросов, которые нужно решать сообща. Каждый расскажет о своей ситуации в регионе и своем видении того, как будет функционировать спорт в условиях новой социальной реальности», — добавил министр.