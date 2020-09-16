РИАМО - 16 сен. В столичной больнице №31 появится новый травматолого-ортопедический корпус с роботизированный аптекой, в здании разместятся отделения ортопедии, травматологии, реанимации, физиотерапии, восстановительного лечения и травмпункт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Возвести новый корпус планируют в 2022 году.
Травмпункт будет рассчитан на 50 посещений в сутки, также в здании будет находится кабинет рентгенодиагностики, перевязочной и малой операционной, блок МРТ-диагностики. Аптека будет роботизированная с интеллектуальным автоматизированным хранением медикаментов.
На третьем этаже разместится ортопедическое отделение, где оборудуют палаты с туалетами, душевыми и шлюзами.
Отделение анестезиологии и реанимации разделят на изолятор, палаты интенсивной терапии и процедурную. На седьмом этаже оборудуют операционный блок с санпропускниками.
Для терапии и тренировок в корпусе будут аппараты роботизированной механотерапии, вибротерапии и разработки суставов и другое оборудование.
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