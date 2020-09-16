РИАМО - 16 сен. В столичной больнице №31 появится новый травматолого-ортопедический корпус с роботизированный аптекой, в здании разместятся отделения ортопедии, травматологии, реанимации, физиотерапии, восстановительного лечения и травмпункт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Возвести новый корпус планируют в 2022 году.

«На территории городской клинической больницы № 31 построят травматолого-ортопедический корпус на 100 коек. Восьмиэтажный корпус площадью 15 тысяч квадратных метров будет включать в себя отделение ортопедии на 40 коек и два отделения травматологии суммарной мощностью в 60 коек», — сказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Паламарчук.

Травмпункт будет рассчитан на 50 посещений в сутки, также в здании будет находится кабинет рентгенодиагностики, перевязочной и малой операционной, блок МРТ-диагностики. Аптека будет роботизированная с интеллектуальным автоматизированным хранением медикаментов.

На третьем этаже разместится ортопедическое отделение, где оборудуют палаты с туалетами, душевыми и шлюзами.

Отделение анестезиологии и реанимации разделят на изолятор, палаты интенсивной терапии и процедурную. На седьмом этаже оборудуют операционный блок с санпропускниками.

Для терапии и тренировок в корпусе будут аппараты роботизированной механотерапии, вибротерапии и разработки суставов и другое оборудование.