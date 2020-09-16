РИАМО - 16 сен. В Московской области подготавливают к реализации предложение по дополнительному финансированию приютов по содержанию животных, дополнительные средства смогут получить 24 организации, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Чаще всего владельцы приютов нуждаются в корме и медикаментах для животных, строительных материалах. Исходя из их потребностей, произвели расчет допфинансирования. В ближайшее время эти данные будут направлены в министерство экономики и финансов Московской области.

«Необходимо закончить эту работу в самое ближайшее время, с тем, чтобы уже со следующего года мы могли предусмотреть расходы в бюджете», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Дополнительное финансирование в 2021 году могут получить АНО «ЦСБЖ» (Балашиха), Благотворительный фонд помощи безнадзорным животным «Счастье в руки» (Мытищи), ЧУ ЦРВБЖ «ЮНА» (Подольск), Благотворительный фонд помощи животным «Хвостатый рай» (Протвино), СГОБФ «Зоозащита +» (Серпухов), Благотворительный фонд «Добрые руки» (Химки), «УМКА» (Дмитровский округ), Лесной приют (Истра), Приют для кошек и собак «Территория добра» (Клин).

Также данное финансирование могут получить приют «Домашний» (Ленинский округ), Благотворительный фонд помощи животным ЛИДИЯ (Можайский округ), АНО «Центр помощи бездомным животным «Беригиня» и АНО «Центр защиты животных» (Наро-Фоминский округ), Благотворительный фонд защиты животных «БИМ-Хотеичи» (Орехово-Зуевский округ), Приют «Гвардия» (Сергиево-Посадский округ), Центр «Мокрый нос» (Солнечногорск), Благотворительный фонд помощи бездомным и безнадзорным животным «Берта», благотворительный фонд помощи безнадзорным животным «ШАНС», благотворительный фонд помощи животным «ЗОО ДОМ» (Щелково), Приют для животных «Благотворительный фонд «ГАВ», Приют «Лохматая душа» (Чехов), МАУ «МПБЖ» (Богородский округ), Общественная организация «Верный друг» (Дубна).