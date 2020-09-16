РИАМО - 16 сен. Парк культуры и отдыха Павловского Посада вошел в число 14 подмосковных парков, которые будут благоустроены в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» и программе «Формирование комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В настоящее время работы в парке Павловского Посада выполнили на 57%.

«В рамках благоустройства в парке культуры и отдыха Павловского Посада установим новую парковую мебель. Появится новая сцена, уникальная детская игровая площадка, обустроим памп-трек и рампу», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Уже полностью готова большая детская игровая площадка, состоящая из разных функциональных зон. Также готовы памп-трек и рампы для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах.