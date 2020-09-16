РИАМО - 16 сен. Подмосковные организации народных художественных промыслов могут компенсировать затраты на оборудование, лизинг и получить другие виды поддержки от властей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Карисалова пояснила, что такие организации относятся к малому и среднему бизнесу.

«В Московской области насчитывается 351 тысяча малых и средних предпринимателей», — отмечается в материале.

Сегодня в малом и среднем бизнесе в Подмосковье заняты 1,1 миллиона человек. Для бизнесменов работают 12 центров поддержки «Мой бизнес». В 2019 году центры провели 20 тысяч консультаций.

Карисалова уточнила, что подмосковные предприниматели могут получить компенсацию затрат на оборудование в размере не более 10 миллионов рублей и не более 30% от понесенных расходов. Также предприятия могут компенсировать затраты на лизинг в объеме до 70% от первого взноса, но не более 5 миллионов рублей.

Компании, которые работают по социально-ориентированным направлениям, могут получить компенсацию в размере до 2 миллионов рублей, но не более 85% от понесенных затрат на аренду помещений и коммунальные платежи.