РИАМО - 16 сен. За последние две недели в Подмосковье устранили 30 нарушений в сфере нарушения правил тишины и покоя граждан, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

«К административной ответственности были привлечено 30 строительных организаций, нарушивших правила областного законодательства в сфере соблюдения тишины и покоя граждан», - говорится в сообщении.

Нарушения пресекли в обеденное и ночное время в Красногорске, Балашихе, Подольске, Чехове, Наро-Фоминске, Ступине, Люберцах, Протвине, Серпухове, Пушкине, Луховицах, Дмитрове, Лобне, Павловском Посаде, Химках, Котельниках, Солнечногорске и других городских округах.

В течение шести месяцев со дня постановки многоквартирного дома на кадастровый учет не допускается проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ с 21 до 8 часов, а также с 13 до 15 часов в рабочие дни; и с 22 до 10 часов и с 13 до 15 часов в выходные дни.

По истечении шести месяцев со дня постановки на кадастровый учет временные рамки расширены: работы не допускаются с 19 до 9 часов, а также с 13 до 15 часов в рабочие дни, и с 19 до 10 часов, а также с 13 до 15 часов в субботу, круглосуточно в воскресенье и нерабочие праздничные дни.