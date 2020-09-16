РИАМО - 16 сен. Подмосковье получило в собственность имущественный комплекс закрытого детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна» в деревне Тарбушево городского округа Озеры, после ремонта лагерь снова будет принимать детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Имущественный комплекс не использовался более семи лет и требует капитального ремонта. На 2021-2022 годы запланированы работы по благоустройству территории, установке ограждения, модернизации очистных сооружений и системы пожаротушения, восстановлению электроснабжения», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В собственность региона перешли 12 зданий лагеря, а также столовая, клуб, сарай, овощехранилище и котельная. Кроме того, области отошел земельный участок площадью 8,3 гектара и 109 единиц движимого имущества (мебель, кухонное и сантехническое оборудование и так далее).

«После завершения капитального ремонта и восстановления инфраструктуры комплекс планируется использовать по назначению», - заключила Адигамова.