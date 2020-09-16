РИАМО - 16 сен. Спасатели в среду вытащили собаку из заброшенного колодца, расположенного рядом с деревней Таширово Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Сообщение о том, что собака попала в беду поступило от прохожего на Единую службу спасения.

«На месте происшествия спасателей встретил очевидец, который рассказал, что услышал жалобный лай животного. Мужчина спешил на работу, поэтому, когда убедился, что собаке помогут, поторопился по своим делам», - сказал старший смены поисково-спасательного отряда Александр Ламочкин.

Он добавил также, что спасателям понадобилось несколько минут, чтобы оказать помощь пострадавшему животному.

Спасатели спустились в колодец с помощью трехколенной выдвижной лестницы, а затем собаку подняли на поверхность.

В конце операции спасатели накрыли заброшенный колодец деревянным щитом, который нашли неподалеку от этого места.​