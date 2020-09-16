РИАМО - 16 сен. В Московской области открылась 17-я площадка «Мегабак» по сбору крупно-габаритного мусора и вторничного сырья от населения, пункт расположен в округе Чехов по адресу: микрорайон Венюково, улица 8-е Марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«На площадке учтены технические рекомендации министерства ЖКХ Московской области: обустроено твердое покрытие, четырехстороннее ограждение с двумя откатными воротами с запирающим устройством, установлен навес от осадков», — отмечается в материале.

Подъездные пути для специализированного грузового и легкового транспорта не пересекаются для удобства граждан.

В пункте установлены баки для крупногабаритных отходов, текстиля, стекла, пластика, шин и электроники. Волонтеры расскажут, как правильно сортировать отходы, и во что их переработают. Собранное сырье напрямую будут забирать компании-переработчики для вторичной переработки отходов. Площадка работает ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, и учитывая запросы жителей, мы продолжаем развивать проект «Мегабак» и открывать новые площадки в городских округах. На сегодняшний день уже 13 городских округов области участвуют в данном проекте», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

С 1 августа было собрано 1,1 тысячи кубометров вторичного сырья. Проект «Мегабак» запущен губернатором Московской области в 2019 году.