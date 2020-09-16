РИАМО - 16 сен. За минувшую неделю в Московской области выданы разрешения на строительство 17 нежилых объектов общей площадью 143 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Среди них: торговый комплекс на улице Вертлинской в Солнечногорске, завод по производству бетонных и декоративно-облицовочных изделий в селе Рогачево в Дмитровском округе, склад в Наро-Фоминске на улице Чехова, ФАП на 25 мест в поселке Шевляково в Клину, административно-деловой центр на улице Ленина в Кашире, объекты торговли в Мытищах и Сергиевом Посаде», — отмечается в материале.

На прошлой неделе ввели в эксплуатацию четыре жилых дома: дом на 144 квартиры в Апрелевке Наро-Фоминского округа на улице Пролетарской, три дома на 340 квартир в Королеве в микрорайоне Болшево.

Также разрешения на ввод выданы второй очереди клинического госпиталя «Лапино» в Одинцове, складскому комплексу в деревне Островцы на улице Новая Раменского округа, магазину с предприятиями бытового обслуживания в микрорайоне Сходня.