РИАМО - 16 сен. Московские следователи расследуют уголовное дело, которое было возбуждено по факту похищения человека и грабежа, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, ночью 8 сентября 2020 года, обвиняемый совместно с соучастниками прибыли на автомобиле к жилому дому по улице Суздальской в Москве, где подвергли избиению потерпевшего, в том числе бейсбольной битой», – уточнила Иванова.

Затем обвиняемый завладел мобильным телефоном пострадавшего. После чего нападавшие усадили потерпевшего в машину и отвезли в лесополосу. Там они продолжили его избивать, после чего отпустили.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1995 года рождения, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он частично признал свою вину, пояснив, что ранее у него произошел конфликт с потерпевшим. Расследование по уголовному делу продолжается.