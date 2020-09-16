РИАМО - 16 сен. 37-летнюю жительницу Москвы Екатерину Храпченкову приговорили к 120 часам обязательных работ по обвинению в распространении заведомо ложной информации, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.
Установлено, что 9 мая этого года женщина купила в магазине упаковку медицинских масок, произведенных за рубежом.
Эту запись она опубликовала на своей странице в Tik-Tok. Видео просмотрели более 687 тысяч раз.
В ведомстсве объяснили, что Храпченкова распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.
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