РИАМО - 16 сен. 37-летнюю жительницу Москвы Екатерину Храпченкову приговорили к 120 часам обязательных работ по обвинению в распространении заведомо ложной информации, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

Установлено, что 9 мая этого года женщина купила в магазине упаковку медицинских масок, произведенных за рубежом.

«Выйдя из магазина, она записала на мобильный телефон видеозапись, демонстрирующую упаковку данного товара, и сопроводила ее устными комментариями, содержащими заведомо ложные сведения о том, что данные маски являются реализуемой за плату гуманитарной помощью», - говорится в сообщении.

Эту запись она опубликовала на своей странице в Tik-Tok. Видео просмотрели более 687 тысяч раз.

В ведомстсве объяснили, что Храпченкова распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.