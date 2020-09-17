РИАМО - 17 сен. Московский Губернский театр пригласил зрителей на открытие восьмого театрального сезона, которое пройдет в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Новый сезон театр откроет в тот же день спектаклем «Энергичные люди» по сатирической повести Василия Шукшина (режиссер – Сергей Безруков)», – уточняется в сообщении.

Первый спектакль сезона театр решил сыграть для врачей – тех, кто все последние месяцы борется с новой коронавирусной инфекцией. Около 300 врачей из Подмосковья смогут бесплатно посмотреть спектакль по повести Василия Шукшина.

Сбор труппы московского Губернского театра состоится в 14:00. Первый спектакль начнется в 19:00.

До конца 2020 года театр планирует выпустить две премьеры. Об этом и других планах на предстоящий сезон художественный руководитель театра Сергей Безруков расскажет на сборе труппы.