РИАМО - 16 сен. Медики клинического госпиталя «Лапино» (входит в группу компаний «Мать и дитя»), расположенного в Одинцовском округе, ведут прием жителей Подмосковья по полису обязательного медицинского страхования, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Клинический госпиталь «Лапино» – многопрофильный медицинский центр, где оказывают медпомощь на уровне мировых стандартов. В среду в составе госпиталя открылся новый хирургический корпус, который будет специализироваться на лечении и профилактике онкологических заболеваний.

«Здесь не только добровольное медицинское страхование, не только деньги. «Лапино» работает и по обязательному медицинскому страхованию - и перинатальный центр, и вся высокотехнологичная медицина, которая будет здесь в хирургическом корпусе», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Воробьев сообщил, что в текущем году 2 тысячи жителей Подмосковья получили медицинские услуги по полису ОМС в госпитале «Лапино». В следующем году это количество увеличится в 3-4 раза.