РИАМО - 17 сен. Первое в осеннюю сессию заседание Мособлдумы пройдет в четверг, комитеты начали свою работу по подготовке законопроектов за две недели до этого, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в повестку 124-го заседания думы включено порядка 30 вопросов.

Среди социально значимых — планируют установить величину прожиточного минимума пенсионера на следующий год – это нужно для установления социальной доплаты к их пенсии. Также рассмотрят вопрос о введении дополнительных льгот для руководителей образовательных организаций в селах.

В рамках «Часа правительства» прозвучит доклад об электронном обучении при режимах ЧС и повышенной готовности.

Кроме того, профильный комитет приготовил две законодательные инициативы по реформированию судебной системы региона – они также будут представлены на заседании парламента в этот четверг.

Заседание пройдет в очном формате, при этом все меры безопасности будут учтены. Сотрудникам, депутатам, гостям при входе в думу и в течение дня будут измерять температуру. Также в здании обязательно ношение масок, везде стоят санитайзеры и регулярно проводится санобработка помещений.