РИАМО - 17 сен. Управление Роспотребнадзора по Московской области проведет день открытых дверей для предпринимателей в четверг с 13:00 до 16:00 в дистанционном формате, сообщается на сайте подмосковного управления Роспотребнадзора.

Предпринимателям организуют индивидуальное дистанционное консультирование.

«Вопросы, предложения, замечания можно направить через официальный сайт управления Роспотребнадзора по Московской области в разделе «Для предпринимателей» <...> по адресу», - говорится в сообщении.

По вопросам получения государственных услуг можно обратиться по телефону: 8(495)582-90-73, по вопросам контроля за детскими образовательными организациями и детского питания: 8-495-582-96-24, узнать о соблюдении законодательства в сфере защиты прав потребителей: 8(498)684-48-03.

Тем, кто хочет задать вопрос о регистрации обращений и ответов на них, необходимо позвонить по телефону: 8(495)582-95-68, а по вопросам оспаривания действий специалистов управления - 8(495)582-96-63.