РИАМО - 16 сен. Ситуация с распространением коронавируса в Подмосковье стабильная, суточный прирост заболевших не является критичным, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас у нас ситуация стабильная, мы выявляем от 150 до 170 случаев в день, в принципе это некритично. И самое главное, у нас такая заметная динамика отсутствует», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в Подмосковье подготовлено порядка 5 тысяч ковидных коек, из которых заняты около 2,7-2,8 тысячи.

«Смотрим за динамикой. Понятно, что все меры предосторожности тысячу раз друг другу напоминаем. <...> Мы еще один очень приятный момент отмечаем, что тяжелых по ковиду тоже сейчас значительно меньше», - добавил Воробьев.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 70 831 случай заражения коронавирусом, в том числе 173 случая зарегистрировали за прошедшие сутки.

Жертвами коронавируса в Московской области стал 1261 человек, врачи вылечили 53 870 Covid-пациентов.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и тематический сайт: covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 СЕНТЯБРЯ

- Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться в декабре.

Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. С нового года, дай Бог, с декабря начнем прививать. Вакцинация будет бесплатной.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Доктор Мясников оценил, насколько заразны переболевшие коронавирусной инфекцией. По его словам, информация о том, что выздоровевший пациент заразен 90 дней — «страшилка».

- За сутки в России зарегистрировали 5670 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 173 больных. В Москве - 750.

- 1223 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 016 человек.