РИАМО - 16 сен. Вакцинация жителей Подмосковья от коронавируса будет бесплатной и может начаться уже в этом году, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. С нового года, дай Бог, с декабря начнем прививать. Вакцинация будет бесплатной», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан сотрудниками центра Гамалеи.

В рамках пострегистрационного исследования вакцины проводится добровольное прививание москвичей. Вакцинация от Covid-19 стартовала в столице 9 сентября.

Всего участниками исследования станут 40 тысяч москвичей, подавших соответствующую заявку. Прививание проводится бесплатно в два этапа с разницей в 21 день. Состав вводимых активных веществ в обоих случаях разный.

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Текстовая трансляция

16 СЕНТЯБРЯ

- Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться в декабре.

Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. С нового года, дай Бог, с декабря начнем прививать. Вакцинация будет бесплатной.

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