РИАМО - 16 сен. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Москве проводят доследственную проверку по информации о возможном мошенничестве в отношении жительницы столицы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Из новостного сюжета одного из федеральных телеканалов следует, что женщине, проживающей в городе Москве, позвонили неизвестные, которые предложили установить для телефона специальное приложение для защиты банковской карты, однако через него они получали доступ к ее персональным данным», – отметила Иванова.

По ее словам, в сюжете также указано, что неизвестные входят в доверие к гражданам, представляясь сотрудниками банка или Следственного комитета.

Следователи проверят все изложенные в сюжете факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.