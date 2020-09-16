РИАМО - 16 сен. В День города в подмосковной Коломне откроют памятник меценату Марии Шевлягиной, бюст мецената появится рядом с Музейной фабрикой пастилы на Полянской улице, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Открытие памятника состоится 19 сентября и станет важным событием празднования 843-летия Коломны. Шевлягина была инициатором открытия в городе общественного водопровода.

«Мария Николаевна Шевлягина, исполняя предсмертную волю своего супруга, построила в Коломне первый в Московской губернии общественный водопровод. На его строительство ушло почти 2 десятилетия», - подчеркнул глава Коломенского округа Денис Лебедев.

С инициативой установки памятника выступил коллектив коломенских теплоэнергетиков во главе с директором муниципального унитарного предприятия «Тепло Коломны. Объединенные инженерные системы» Николаем Борисовичем Герлинским. Именно это предприятие является наследником дела Шевлягиных. Идею поддержал и глава округа.

В 2017 году в Коломенском городском округе отметили 115-летие с момента появления здесь общественного водопровода благодаря роду Шевлягиных. Событие было увековечено появлением нового топонима - площади Марии Шевлягиной.​