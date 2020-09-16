РИАМО - 16 сен. В «Москвариуме» на ВДНХ впервые пройдет научно-развлекательный фестиваль «Дни воды» 19-20 сентября, в программе познавательные занятия, научные лекции, лабораторные опыты и запуск представления «Шоу Воды», говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Мы рады пригласить гостей ВДНХ на «Дни воды» в «Москвариуме». Для посетителей подготовили лекции, мастер-классы и шоу, рассказывающие о свойствах воды, ее влиянии на жизнь человека и животных, экологическом состоянии водоемов. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет премьера «Шоу Воды» — нового представления с участием морских животных», — отмечается в материале.

Познавательные площадки будут работать бесплатно. С 11:00 до 18:00 будет работать научная лаборатория, в которой можно сравнить состав морской воды и пресной. С 16:45 до 17:00 состоится шоу «Архимед» о свойствах воды.

В субботу с 13:15 до 13:45 и в воскресенье с 19:15 до 19:45 организуют познавательные занятия для детей и взрослых «Москва-река: водная артерия столицы».

В субботу с 19:15 до 19:45 пройдет химическое шоу с жидким азотом и сухим льдом. А 20 сентября с 13:15 до 14:00 посетители смогут послушать лекцию «Вода на Земле и в космосе», которую проведет кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

С 19 сентября по 22 ноября будет проходить новое анимационное представление «Шоу Воды». Начало сеансов в 12:00, 15:00 и 18:00. Продолжительность – час.