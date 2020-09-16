РИАМО - 16 сен. Иностранцы, близкие родственники которых являются гражданами России, смогут в упрощенном порядке оформить визы для посещения Российской Федерации на срок до одного года, сообщает ТАСС.

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и (порядок - ред.) пребывания на территории России близких родственников наших граждан – супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он добавил, что родственники-иностранцы «смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года». Это можно будет сделать на основании простого письменного заявления гражданина РФ.

«Будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на получение визы», – сказал Мишустин.

По его словам, данные меры позволят создать «более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами». Это сделает легче жизнь тех, кто захочет остаться в России, потому что они получат «больше времени для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство».