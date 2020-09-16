РИАМО - 16 сен. Иностранцы, близкие родственники которых являются гражданами России, смогут в упрощенном порядке оформить визы для посещения Российской Федерации на срок до одного года, сообщает ТАСС.
«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и (порядок - ред.) пребывания на территории России близких родственников наших граждан – супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Он добавил, что родственники-иностранцы «смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года». Это можно будет сделать на основании простого письменного заявления гражданина РФ.
По его словам, данные меры позволят создать «более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами». Это сделает легче жизнь тех, кто захочет остаться в России, потому что они получат «больше времени для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство».
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