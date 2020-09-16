РИАМО - 16 сен. В первой половине текущего года в Подмосковье расследовано 387 преступлений с участием детей, из которых 15 особо тяжких, 68 тяжких, 228 – средней тяжести, 76 – небольшой тяжести, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В Московской области проводится большая профилактическая и предупредительная работа с несовершеннолетними в данной сфере. Как подтверждение эффективной работы – статистика. В ЦФО регион занимает одну из последних строчек в рейтинге подростковой преступности», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

За первые шесть месяцев 2020 года наибольший рост преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, зафиксирован в Королеве, Озерах, Шатуре, а также Дмитровском и Наро-Фоминском городских округах. Наименьший рост преступлений выявлен в Истре, Клину, Люберцах, Лобне, Павловском Посаде и Одинцовском городском округе.

Болезненным вопросом является рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств. В первом полугодии текущего года расследовано 23 уголовных дела – это на 27,8% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Рост таких преступлений зафиксирован в Балашихе, Воскресенске, Клину, Красногорске, Лобне, Озерах, Подольске, Шатуре, Дмитровском, Наро-Фоминском, Одинцовском и Пушкинском округах.

Чаще всего преступления совершают подростки в возрасте 16-17 лет (62%), реже – 14-15 лет (38%), возросло на 10,4% количество преступлений, совершенных подростками повторно. В центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей из Московской области отправлено 178 человек; 474 подростка самовольно ушли из дома.