РИАМО - 16 сен. «Огненный пробег» прошел в Москве, в рамках мероприятия по городским улицам проехали раритетные пожарные автомобили, сообщается на странице столичного комплекса городского хозяйства в Facebook.

Все исторические машины-участницы пробега были восстановлены силами московских пожарных.

«Он (пробег – ред.) посвящен 30-летию МЧС России и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — отмечается в сообщении.

В составе колонны проследовала легендарная автоцистерна АЦ-40 (130)-63Б на базе грузовика ЗИЛ-130, а также оперативный автомобиль ГАЗ-21Р, первый послевоенный пожарный автомобиль ПМ ЗМ1 и современная пожарная техника.