РИАМО - 16 сен. Старый многоквартирный дом снесли на Сиреневой улице в подмосковной Кашире в рамках подмосковной программы ликвидации недостроев и аварийных зданий, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Двухэтажный жилой дом был построен в 1951 году. Со временем жилье пришло в негодность, физический износ здания составил более 65%, в связи с чем здание признали аварийным и подлежащим сносу», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что общая площадь строения составляла более 410 квадратных метров. Сейчас здание демонтировано, земельный участок освобожден.

За три года на территории городского округа Кашира выявили 38 объектов незавершенного строительства, из них 12 самовольных. К нынешнему моменту снесено, достроено или приведено в соответствие 19 объектов. Работы по этому направлению продолжаются.