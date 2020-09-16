РИАМО - 16 сен. Чемпионат России по эндуро состоится 19 и 20 сентября в подмосковном Зарайске, гонщики будут соревноваться в пяти зачетах – «Е1», «Е2», «Е3», «Открытый» и «Любители», говорится в сообщении пресс-службы Федерации мотоциклетного спорта России.

Эндуро - состязания на мотоциклах, переоборудованных для езды по внедорожью и на специализированных спортивных трассах с бревнами, валунами и другими препятствиями.

«Место проведения чемпионата России по эндуро определено не случайно. В прошлом году в Зарайске был открыт мотопарк – новая локация для любителей технических и экстремальных видов спорта», - говорится в сообщении.

Один из самых ярких и титулованных участников этого чемпионата – мастер спорта международного класса, многократный чемпион СССР и России по мотокроссу и эндуро Сергей Поваров. Кроме того, на состязания в Зарайск приедут и другие успешные спортсмены.

Для зрителей мероприятия организуют фан-зону, где состоится бесплатный концерт. Также среди гостей разыграют iPhone 11, iPad и электросамокат.

Чемпионат России по эндуро пройдет с соблюдением антиковидных рекомендаций Роспотребнадзора.