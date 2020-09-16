РИАМО - 16 сен. Пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что решение о нахождении тела Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве пересматриваться не будет, оно является окончательным, сообщает Газета.ru.

Таким образом представитель КПРФ прокомментировал идею американского художника Дэвида Датуны выкупить тело вождя у России.

«Америка переживает жесточайший кризис капитализма, поэтому идеи Ленина там востребованы невероятно. Конечно, то, что предлагает этот художник, – это из области фантастики. Вероятно, в нем есть очень сильная потребность в образе и идеях Ленина.

Но захоронение в мавзолее на Красной площади – это решение нашего народа, которое не пересматривается ни при каких условиях», — сказал Ющенко.

Он призвал Датуну к созданию памятника Ленину и порекомендовал поставить его напротив резиденции президента США.

«Я желаю художнику реализовать свои планы в скульптуре – это будет очень полезно. Пусть сделает памятник Ленину и поставит прямо перед Белым домом, а лучше – во всех крупных городах США», – резюмировал Ющенко.

Датуна заявил, что хочет выкупить тело Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне. Он заверил, что жители США устали от «агрессивного капитализма». Мавзолей будет «символом перемен».​​