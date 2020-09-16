РИАМО - 16 сен. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства двух жилых корпусов на 277 квартир в составе комплекса «Видный город» в Ленинском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Строительство объектов ведется в графике, проектом в двух жилых корпусах дома №15 предусматривается 277 квартир. На данный момент продолжаются работы по каменной кладке стен и перегородок в корпусах», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Все работы на объектах планируется завершить во втором квартале 2021 года.

Жителям региона напомнили, что следить за ходом строительства можно в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».