РИАМО - 16 сен. Жители и гости Москвы смогут ознакомиться с устройством органа в рамках экскурсий, которые пройдут в концертном зале «Зарядье», сообщила генеральный директор культурного учреждения Ольга Жукова.

«Они будут меньше по количеству людей, потому что орган не вмещает большое количество людей. Но тем не менее, можно будет попасть этим счастливчикам вглубь органа и даже сыграть несколько нот. Это думаю, очень интересно», - сказала Жукова в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что орган в «Зарядье» состоит из 5737 труб.

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