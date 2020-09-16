РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Переукладка сетей канализаций проходит в рамках реконструкции Октябрьского проспекта в подмосковных Люберцах, сообщил заместитель главы администрации Люберец Родион Грошевик.

В среду прошла встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями. На встрече обсудили вопрос реконструкции Октябрьского проспекта.

«Реконструкция Октябрьского проспекта продолжается, на данный момент идет переукладка сетей канализации. К концу года работы будут завершены на 75-80%. Первый этап реконструкции завершится к 2023 году, а все этапы к 2025 году», - сказал Грошевик.