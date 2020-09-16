РИАМО - 16 сен. Слушатели смогут попасть на отмененные ранее из-за пандемии коронавируса концерты в «Зарядье», сообщила генеральный директор культурного учреждения Ольга Жукова.

«У нас на каждом концерте написано, что «концерт перенесен». Были разные ситуации, мы несколько концертов, по объективным причинам, не сможем еще раз поставить в афишу. Все, что перенесено, зрители, которые купили билеты обязательно попадут. Мы сейчас тот зал, который не имеет долгов перед зрителями», - сказала Жукова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что все средства за билеты на отмененные мероприятия были возвращены в полном объеме.​