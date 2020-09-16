РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. Почти 25 кубометров строительных отходов вывезли с предназначенной для бытового мусора контейнерной площадки в деревне Нефедьево подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Сотрудники МБУ «КГС» вывезли почти 25 кубов крупногабаритных и строительных отходов с контейнерной площадки в Нефедьеве. Этот мусор здесь – незаконно. Для мебели и стройматериалов жители должны заказывать специальные контейнеры», - говорится в сообщении.

Специалисты Красногорской городской службы в ходе мониторинга ежедневно выявляют и разбирают подобные навалы в 8-12 точках округа.

«Мы делаем заявки регоператору в ежедневном режиме, за сутки как минимум. На следующий день вывозим эти навалы. Это дополнительная нагрузка с привлечением людей, транспортных и других средств. Эти деньги могли бы быть потрачены на благоустройство округа», - отметил заместитель директора МБУ «КГС» Рафаэль Калимуллин.

Кроме вывоза мусора, МБУ «КГС» еще и наводит порядок – моет контейнерные площадки, обрабатывает их дезинфицирующими средствами каждые 2 месяца, согласно нормативу.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе ведется системная работа по обращениям граждан. Работает несколько мобильных бригад, задача которых - оперативная реакция на проблемные вопросы, возникающие на разных территориях округа», - заключается в материале.