РИАМО - 16 сен. За последние сутки в Подмосковье выявили 173 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом ни одного случая не выявили в 28 городских округах, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Так, ни одного случая заражения Covid-19 не выявили в Богородском округе, Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Звездном городке, Ивантеевке, Долгопрудном, Котельниках, Красноармейске, Лобне, Кашире, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Реутове, Серебряных Прудах, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шаховской, Электрогорске, Электростали и Рошале, который входит в городской округ Шатура.

За минувшие сутки 17 новых случаев заражения выявили в Красногорске, 12 – в Химках, 11 – в Домодедове, по 10 – в Ступине, Наро-Фоминском, Одинцовском и Пушкинском округах, девять – в Рузском округе, по восемь – в Ленинском и Сергиево-Посадском округах, семь – в Воскресенске, по шесть – в Королеве, Серпухове и Раменском округе.

Пять случаев коронавируса выявили в Истре. По четыре случая заражения за сутки выявили в Зарайске, Подольске, Шатуре и Коломенском округе. По три случая инфицирования Covid-19 выявили в Дмитровском и Можайском округах.

По два случая выявлено за сутки в Мытищах, Павловском Посаде и Орехово-Зуевском округе. По одному зараженному коронавирусом за сутки выявили в Балашихе, Дзержинском, Клину, Краснознаменске, Люберцах, Солнечногорске, Протвине, Пущине, Щелкове и Талдомском округе.

За все время пандемии в Московской области выявлен 70 831 случай заражения коронавирусом. Умер 1 261 человек. Выздоровели и выписались 53 870 человек.

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16 СЕНТЯБРЯ

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