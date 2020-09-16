РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В подмосковном Подольске возобновилось строительство станции технического обслуживания в деревне Коледино, завершить строительство планируют в марте 2021 года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Главгосстройнадзор поступило извещение о возобновлении строительства станции технического обслуживания с административно-бытовым комплексом в деревне Коледино городского округа Подольск. Застройщик – ООО «Автолюкс», - говорится в сообщении.

На объекте выполнены фундамент и надземная часть здания. Прогнозируемая дата завершения строительства – март 2021 года. Следить за ходом строительства объектов можно в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».