РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В Подольске завершается строительство здания для производства упаковок из полимерной пленки, его готовность составляет 90%, запуск даст округу до 30 рабочих мест, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцети «ВКонтакте».

Здание производства упаковок из полимерной пленки предназначено для производства пакетов и хранения сырья. Открытие производства позволит создать в Подольске до 30 новых рабочих мест. Работая в полную мощность, предприятие будет производить 150 тонн продукции в месяц.

«В Подольске завершается строительство производства упаковок из полимерной пленки. На объекте заложили фундамент, возвели несущие и ограждающие конструкции, кровлю, сделали отделку и внутренние инженерные сети. Строительная готовность составляет 90%», - говорится в сообщении.

Одноэтажное здание площадью 1,7 тысячи квадратных метров объединит производственную и складскую зону стеллажного хранения, офисно-административные и бытовые помещения, а также вспомогательные помещения для инженерного оборудования.