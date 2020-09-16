РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Рабочую группу по качеству воды создадут по жалобам на 3-ем Почтовом отделении подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду прошла встреча Ружицкого с жителями. Многие жители 3-его Почтового отделения жаловались на плохое качество воды.

«Жалобы по этой теме - это откровение для меня, поэтому давайте создадим рабочую группу по качеству воды на 3-ем Почтовом отделении. Желающие могут записаться после встречи», - сказал глава.

Он добавил, что начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации Люберец Дмитрий Баранов должен будет организовать все и выбрать председателя.