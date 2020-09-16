РИАМО - 16 сен. Учительница английского языка из подмосковного Воскресенска Дарья Антонова стала участницей областной программы социальной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В ходе торжественной церемонии в доме правительства Московской области сертификаты на жилищную субсидию вручили 23 подмосковным учителям и 20 молодым педагогам.

«Реализация программы «Социальная ипотека» является важной мерой поддержки и с каждым годом все больше желающих стать ее участниками. Всего в этом году по программе «Социальная ипотека», как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, будет вручено 365 свидетельств учителям, врачам, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам», - говорится в сообщении.

Педагог из Воскресенска Дарья Антонова закончила МГОСГИ (бывший КГПИ) и уже четвертый год работает в Цыбинской школе. Сейчас она является классным руководителем шестого класса и преподает у учеников вторых, четвертых, пятых, шестых и седьмых классов. Новую квартиру учительница планирует купить в центральной части Воскресенска.

Губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. За это время жилищные сертификаты получили более 300 работников сферы образования.