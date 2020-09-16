РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В подмосковном Подольске на улице Володарского произошла авария на сетях холодного водоснабжения, отремонтировать узлы в колодцах и заменить трубы планируют до 30 сентября, сообщается в группе «МУП Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Володарского после аварии на сети холодного водоснабжения вывели аварийный участок водопровода для капитального ремонта, а также организовали схему временного водоснабжения домов на улице Свердлова, 2/13, 4А, Кирова, 3. Производится закупка необходимых материалов для замены узлов в колодцах», - говорится в сообщении.

Перекладку аварийного участка выполнят в срок до 30 сентября и заменят чугунные трубы на современные из полиэтилена низкого давления.

МУП «Водоканал» принес извинения за временные неудобства. В случае нарушения сроков жители могут обратиться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону 8 (496) 754-00-53.