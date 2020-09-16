РИАМО - 16 сен. В Воскресенске 650 учеников МОУ «СОШ №4» в новом учебном году отправились в обновленную школу за новыми знаниями, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В школе по губернаторской программе был произведен капитальный ремонт с привлечением денежных средств из областного бюджета. В здании все было заменено, благоустроена территория возле школы. Также был построен спортивный корт и воркаут площадка, заасфальтированы дорожки, установлено новое заборное ограждение. Торжественное открытие школьной спортивной площадки посетил глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.

«Это универсальная спортивная площадка для любых игровых видов спорта, таких как волейбол, баскетбол, футбол. Теперь заниматься физической культурой на свежем воздухе ученики смогут в более комфортных условиях. Поздравляю школьников с открытием долгожданной площадки и желаю им новых спортивных достижений», - сказал Болотников.

На новой спортплощадке будут проводить уроки физкультуры, а также дополнительные занятия.