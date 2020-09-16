РИАМО - 16 сен. Конкурс оперного пения пройдет на площадке концертного зала «Зарядье», на нем будет присутствовать испанский театр Хосе Каррераса, сообщила генеральный директор культурного учреждения Ольга Жукова.

«Этот конкурс оперного пения проходит уже не первый год, и в этом году они выбрали нашу площадку для проведения конкурса и, соответственно будет большое именитое жюри, во главе с именитым тенором», - сказала Жукова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что в конкурсе примут участие молодые певцы, среди которых будут выбраны лучшие.​​